Номер 113 пожалуйста помогите

Гость: Гость:

Я с ребятами весенюю порой люблю гулять в парке. Утреннею прохладной погодой все сидят дома. Я люблю летнюю жару. Ма ходила в лес за грибами узкою тропинкой. Мы с друзьями видели зеленую рощу. Меня попросили помочь с работой искреннею просьбой.