Номер 113 пожалуйста помогите
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Номер 113 пожалуйста помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я с ребятами весенюю порой люблю гулять в парке. Утреннею прохладной погодой все сидят дома. Я люблю летнюю жару. Ма ходила в лес за грибами узкою тропинкой. Мы с друзьями видели зеленую рощу. Меня попросили помочь с работой искреннею просьбой.
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