Каждая буква в слове BENJAMIN обозначает одну из цифр 1 2 3 4 5 6 7 .Разные буквы обозначают разные цифры, и известно, что число, которое зашифровано этим словом, нечётное и делится на 3. Какую цифру обозначает буква N?
Математика
Каждая буква в слове BENJAMIN обозначает одну из цифр 1 2 3 4 5 6 7 .Разные буквы обозначают разные цифры, и известно, что число, которое зашифровано этим словом, нечётное и делится на 3. Какую цифру обозначает буква N?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нечетные-1 3 5 7N=3:3=1N=3
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