Каждая буква в слове BENJAMIN обозначает одну из цифр 1 2 3 4 5 6 7 .Разные буквы обозначают разные цифры, и известно, что число, которое зашифровано этим словом, нечётное и делится на 3. Какую цифру обозначает буква N?

Математика

Каждая буква в слове BENJAMIN обозначает одну из цифр 1 2 3 4 5 6 7 .Разные буквы обозначают разные цифры, и известно, что число, которое зашифровано этим словом, нечётное и делится на 3. Какую цифру обозначает буква N?

Автор: Гость