В одномхозяйстве 112коров а в другом 95коров во втором хозяйстве на корм за сутки из??асходовали на 272кг сена меньше чем в первом.сколько сена израсходовали в каждом хозяйстве за сутки
Математика
В одномхозяйстве 112коров а в другом 95коров во втором хозяйстве на корм за сутки из??асходовали на 272кг сена меньше чем в первом.сколько сена израсходовали в каждом хозяйстве за сутки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
112-95=17коров 272:17=16кг 112*16=1792кг=1т792кг 16*95=1520кг=1т520кг 1792-1520=272кг
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