В одномхозяйстве 112коров а в другом 95коров во втором хозяйстве на корм за сутки из??асходовали на 272кг сена меньше чем в первом.сколько сена израсходовали в каждом хозяйстве за сутки

Математика

В одномхозяйстве 112коров а в другом 95коров во втором хозяйстве на корм за сутки из??асходовали на 272кг сена меньше чем в первом.сколько сена израсходовали в каждом хозяйстве за сутки

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