Запишите данные существительные в форме творительного падежа единственное числа Ткач, грач, борщ, плащ, ключ, ёж, чиж, мяч, левша, нож, шалаш, межа, парча, свеча, бахча, чесуча, алыча, меч, плющ, уж, гараж, Кузминич, Фомич
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Запишите данные существительные в форме творительного падежа единственное числа Ткач, грач, борщ, плащ, ключ, ёж, чиж, мяч, левша, нож, шалаш, межа, парча, свеча, бахча, чесуча, алыча, меч, плющ, уж, гараж, Кузминич, Фомич
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ткач-ткачом,грач-грачом,борщ-борщом,плащ-плащом,ключ-ключом,ёж-ежом,чиж-чижом,мяч-мячом,левша-левшой,нож-ножом,шалаш-шалашом,межа-межой,парча-парчой,свеча-свечой,бахча-бахчой,чесуча-чесучой,алыча-алычой,меч-мечом,плющ-плющом,уж-ужом,гараж-гаражом,Кузминич-Кузминичем,Фомич-Фомичом.
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