В правильной четырехугольном пирамиде апофема равна 5 см, а радиус круга, описанного вокруг основания, — 4 √2 см. Вычислите объем пирамиды. 2. В основе пирамиды лежит правильный треугольник, сторона которого равна 12 см. Основ...

Геометрия
В правильной четырехугольном пирамиде апофема равна 5 см, а радиус круга, описанного вокруг основания, — 4 √2 см. Вычислите объем пирамиды. 2. В основе пирамиды лежит правильный треугольник, сторона которого равна 12 см. Основанием высоты пирамиды является середина стороны данного треугольника. Большее боковое ребро пирамиды равна 10√3 см. Вычислите объем пирамиды. 3. Сторона основания правильной четырехугольной пирамиды равна а, а ее диагональный сечение — равносторонний треугольник. Найдите объем пирамиды. Основанием пирамиды является ромб со стороной а и углом а . Все двугранные углы при ребрах основания равны в . Найдите объем пирамиды. СРОЧНО ПРОШУ ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение в приложении.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Образуйте от глаголов все возможные причастия и деепричастия:бросать,увлекать,видеть,мучить,терпеть,вязать,прочитать,добывать,заметить. Очень про...
Ответить
Химия
Для получения этилового спирта уксусной кислоты были взяты 100г уксусной кислоты и 69г этилового спирта. чему равна масса образующего эфира?
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста.
Ответить
Математика
Лыжник прошел 200 м.Это составило пятую часть всей дистанции.Чему равно расстояние от старта до финиша?
Ответить
Русский язык
Рассмотри репродукцию И.Левитана "Март". Состпвь текст описание
Ответить