В правильной четырехугольном пирамиде апофема равна 5 см, а радиус круга, описанного вокруг основания, — 4 √2 см. Вычислите объем пирамиды. 2. В основе пирамиды лежит правильный треугольник, сторона которого равна 12 см. Основ...

Геометрия

В правильной четырехугольном пирамиде апофема равна 5 см, а радиус круга, описанного вокруг основания, — 4 √2 см. Вычислите объем пирамиды. 2. В основе пирамиды лежит правильный треугольник, сторона которого равна 12 см. Основанием высоты пирамиды является середина стороны данного треугольника. Большее боковое ребро пирамиды равна 10√3 см. Вычислите объем пирамиды. 3. Сторона основания правильной четырехугольной пирамиды равна а, а ее диагональный сечение — равносторонний треугольник. Найдите объем пирамиды. Основанием пирамиды является ромб со стороной а и углом а . Все двугранные углы при ребрах основания равны в . Найдите объем пирамиды. СРОЧНО ПРОШУ ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!

Автор: Гость