Образуйте от глаголов все возможные причастия и деепричастия:бросать,увлекать,видеть,мучить,терпеть,вязать,прочитать,добывать,заметить. Очень прошу. Пожалуйста, помогите.
Русский язык
Образуйте от глаголов все возможные причастия и деепричастия:бросать,увлекать,видеть,мучить,терпеть,вязать,прочитать,добывать,заметить. Очень прошу. Пожалуйста, помогите.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бросать бросая бросив бросивший брошенный увлекать увлекаясь увлекшись увлекший видеть видимый видя видив видивший мучит мучаясь мучавший измучав терпеть терпя терпив потерпя терпевший вязать вязав вязавший прочитать прочитав прочитанный причитавший прочитывая прочитая зачитывая добывать добывая добывав добывший раздобывая заметить заметив замечая засетивший
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