Образуйте от глаголов все возможные причастия и деепричастия:бросать,увлекать,видеть,мучить,терпеть,вязать,прочитать,добывать,заметить. Очень прошу. Пожалуйста, помогите.

Русский язык

Образуйте от глаголов все возможные причастия и деепричастия:бросать,увлекать,видеть,мучить,терпеть,вязать,прочитать,добывать,заметить. Очень прошу. Пожалуйста, помогите.

Автор: Гость