Решите систему уравнения пожалуйста!!!!!!!!! 3х-4у=5 и 5х+2у=17

Алгебра
Решите систему уравнения пожалуйста!!!!!!!!! 3х-4у=5 и 5х+2у=17
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х - 4у= 55х + 2у = 17  |  · 23х - 4у= 510x + 4y = 34Складываем уравнения почленно13х = 39х=39 : 13х=33 · 3 - 4у = 5 9 - 4у = 5- 4у = 5 - 9-4у = - 4у = -4 : (- 4)у = 1Ответ: (3; 1)

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