Рысь. елка. лес. прочитай слова назови в них буквы и звуки

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Рысь. елка. лес. прочитай слова назови в них буквы и звуки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Транскрипция? Рысь [р ы с']4 буквы,3 звука. Ёлка [й' о л к а]4 буквы,5 буквы. Лес [л' э с]3 буквы,3 звука. (Навсякий случай)Звука:е ё я ю - НЕ СУЩЕСТВУЕТ!СУЩЕСТВУЕТ ТОЛЬКО ТАКАЯ БУКВА
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