Рысь. елка. лес. прочитай слова назови в них буквы и звуки

Гость: Гость:

Транскрипция? Рысь [р ы с']4 буквы,3 звука. Ёлка [й' о л к а]4 буквы,5 буквы. Лес [л' э с]3 буквы,3 звука. (Навсякий случай)Звука:е ё я ю - НЕ СУЩЕСТВУЕТ!СУЩЕСТВУЕТ ТОЛЬКО ТАКАЯ БУКВА