(с-3)•12=20-4•(с+2) помогите пожалуйста!!!
Математика
(с-3)•12=20-4•(с+2) помогите пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12с-36=20-4с-8 16с=48 с=3
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