С двух полей собрали 3150ц пшеницы и ржи, причём пшеницысобрали в 4 раза больше. Скол??ко собрал центнеров ржи?
Математика
С двух полей собрали 3150ц пшеницы и ржи, причём пшеницысобрали в 4 раза больше. Скол??ко собрал центнеров ржи?
Ответ(ы):
Гость:
3150:(1+4)=630 центнеров
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