С1 по12сентября число жарких дней настолько превосходили число холодных дней,наск??лько число холодных превосходило число тё, сколько холодных дней было в данный период?

Математика

С1 по12сентября число жарких дней настолько превосходили число холодных дней,наск??лько число холодных превосходило число тё, сколько холодных дней было в данный период?

Автор: Гость