С1 по12сентября число жарких дней настолько превосходили число холодных дней,наск??лько число холодных превосходило число тё, сколько холодных дней было в данный период?
Математика
С1 по12сентября число жарких дней настолько превосходили число холодных дней,наск??лько число холодных превосходило число тё, сколько холодных дней было в данный период?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7-8 дней длился этот периуд бабьего лета
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