Сделайте письменный звуко-буквенный разбор слова (глазки)
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Сделайте письменный звуко-буквенный разбор слова (глазки)
Ответ(ы):
Гость:
[гласки] г-[г] -cогл, звон, парн, тв, пар. л-л -согл, звон, непар, тв, пар. а-а гла, удар., з-с согл, глух, парн, тве, парн., к-к согл, глух, парн, мягк. парн, и-и - глас. безуд 6б, 6 зв
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