Сделайте пожалуйста прошу
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Сделайте пожалуйста прошу
Ответ(ы):
Гость:
Они вскачь мчатся,сбросить заботы с плеч,грезишь и мечтаешь, надо полюбоваться,наотмашь ударишь,хотел умчаться прочь от пожарищ,уж смеркается,догонишь экипаж,выйдешь замуж,не хватает пастбищ, расстроиться от неудач, плащ хорош,мне становится невмочь, упасть навзничь,перец жгуч,ответ блестящ,вручается брошь,испечь кулич,отворяешь настежь, стеречь коттедж,ждать невтерпёж,роскошь не утаишь,спрячьте ключ.
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