Сделайте пожалуйста синтаксический разбор предложения "Скоро будут птенчики"
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Сделайте пожалуйста синтаксический разбор предложения "Скоро будут птенчики"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Птенчики это подлежащие, будут сказуемое, скоро обстоятельство
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