Семья собрала на своем огороде 180кг огурцов. Из них 80кг сьели в свежем виде, а остальные засолили в бочках, по 50кг в каждой. Сколько бочек огурцов засолила семья?

Математика
Семья собрала на своем огороде 180кг огурцов. Из них 80кг сьели в свежем виде, а остальные засолили в бочках, по 50кг в каждой. Сколько бочек огурцов засолила семья?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
180-80=100 кг огурцов засолили 100:50=2 бочки Ответ: 2 бочки огурцов засолили
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