Семья собрала на своем огороде 180кг огурцов. Из них 80кг сьели в свежем виде, а остальные засолили в бочках, по 50кг в каждой. Сколько бочек огурцов засолила семья?

Математика

Семья собрала на своем огороде 180кг огурцов. Из них 80кг сьели в свежем виде, а остальные засолили в бочках, по 50кг в каждой. Сколько бочек огурцов засолила семья?

Автор: Гость