Шарик на фотоохоте не успокоился,пока не перещелкал всех зайцев в лесу.получилось 18 фотографий.когда он стал раздавать фотографии зайцам,оказалось,что половину зайцев он сфотографировал по одному разу,а половину по два.скольк...

Математика
Шарик на фотоохоте не успокоился,пока не перещелкал всех зайцев в лесу.получилось 18 фотографий.когда он стал раздавать фотографии зайцам,оказалось,что половину зайцев он сфотографировал по одному разу,а половину по два.сколько зайцев в лесу?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
12 зайцев, 6 получили фотки по разу, другие 6 зайцев получили 12. Итого 18
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