Шарик на фотоохоте не успокоился,пока не перещелкал всех зайцев в лесу.получилось 18 фотографий.когда он стал раздавать фотографии зайцам,оказалось,что половину зайцев он сфотографировал по одному разу,а половину по два.скольк...

Математика

Шарик на фотоохоте не успокоился,пока не перещелкал всех зайцев в лесу.получилось 18 фотографий.когда он стал раздавать фотографии зайцам,оказалось,что половину зайцев он сфотографировал по одному разу,а половину по два.сколько зайцев в лесу?

Автор: Гость