Шарик на фотоохоте не успокоился,пока не перещелкал всех зайцев в лесу.получилось 18 фотографий.когда он стал раздавать фотографии зайцам,оказалось,что половину зайцев он сфотографировал по одному разу,а половину по два.скольк...
Математика
Шарик на фотоохоте не успокоился,пока не перещелкал всех зайцев в лесу.получилось 18 фотографий.когда он стал раздавать фотографии зайцам,оказалось,что половину зайцев он сфотографировал по одному разу,а половину по два.сколько зайцев в лесу?
Ответ(ы):
Гость:
12 зайцев, 6 получили фотки по разу, другие 6 зайцев получили 12. Итого 18
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Английский язык