Щука плывет за карасём. Скорость щуки 10 м/с, а скорость карася 6 м/с. На каком рассто??нии друг от друга они будут через 3 с, если сейчас между ними 80 м? Через скольмо времени щука догонит карася
Математика
Щука плывет за карасём. Скорость щуки 10 м/с, а скорость карася 6 м/с. На каком рассто??нии друг от друга они будут через 3 с, если сейчас между ними 80 м? Через скольмо времени щука догонит карася
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
68 метров между ними будет
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