Школьник помогали в уборке моркови и работали 4 дня В первый день они собрали 230 ки??ограмм больше чем во второй день на 150 килограмм больше чем в третий день в третий день они собрали на 259 килограмм меньше, чем в четвертом...

Математика

Школьник помогали в уборке моркови и работали 4 дня В первый день они собрали 230 ки??ограмм больше чем во второй день на 150 килограмм больше чем в третий день в третий день они собрали на 259 килограмм меньше, чем в четвертом . Сколько килограммов моркови собрали школьники за все 4 днЯ, если в первый день они собрали 650 кг

Автор: Гость