Школьник помогали в уборке моркови и работали 4 дня В первый день они собрали 230 ки??ограмм больше чем во второй день на 150 килограмм больше чем в третий день в третий день они собрали на 259 килограмм меньше, чем в четвертом...
Математика
Школьник помогали в уборке моркови и работали 4 дня В первый день они собрали 230 ки??ограмм больше чем во второй день на 150 килограмм больше чем в третий день в третий день они собрали на 259 килограмм меньше, чем в четвертом . Сколько килограммов моркови собрали школьники за все 4 днЯ, если в первый день они собрали 650 кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)650-230=420(кг) во второй день 2)650-150=500(кг) в третий день 3)500+259=759(кг) в четвертый день 4)759+(500+420)=1679(кг) ответ:1679 кг моркови собрали за все 4 дня.
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