Швейной мастерской было 14 кусков ткани по 30 метров в каждом из 6 кусков по 40 метров в каждом на пошив изделий из расходовали 280 метров 45 сантиметров материи Сколько метров ткани осталось

Математика

Швейной мастерской было 14 кусков ткани по 30 метров в каждом из 6 кусков по 40 метров в каждом на пошив изделий из расходовали 280 метров 45 сантиметров материи Сколько метров ткани осталось

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