Швейной мастерской было 14 кусков ткани по 30 метров в каждом из 6 кусков по 40 метров в каждом на пошив изделий из расходовали 280 метров 45 сантиметров материи Сколько метров ткани осталось
Математика
Швейной мастерской было 14 кусков ткани по 30 метров в каждом из 6 кусков по 40 метров в каждом на пошив изделий из расходовали 280 метров 45 сантиметров материи Сколько метров ткани осталось
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение 1) 14*30=420 метров - 14 кусков 1-ой материи 2) 6*40=240 метров - 6 кусков 2-ой материи 3) 42000+24000-28045=37955 сантиметров = 379 метров 55 сантиметров ОТВЕТ: 379 метров 55 сантиметров
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Математика