Синтакчический разбор на моей родинн ни гор ни лесов ни моря
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Синтакчический разбор на моей родинн ни гор ни лесов ни моря
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На-Предлог, моей-Дополнение, Родине- обстоятельство, ни-предлог, гор-дополнение, ни-предлог, лесов-дополнение, ни-предлог, моря-дополнение, это предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространненое, с одной грамматической основой.
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