Синтаксический разбор ты помнишь, товарищ, походных костров огни? СРОЧНО НУЖНО!!!
Русский язык
Синтаксический разбор ты помнишь, товарищ, походных костров огни? СРОЧНО НУЖНО!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кто ? ты, товарищ - подлежащие, выражены существительными , подчеркиваются одной линией что делаешь? помнишь - сказуемое , выражено глаголом, подчеркивается двумя прямыми линиями каких? походных - определение, выражено прилагательным, подчеркивается волнистой линией кого? чего? костров - это подлежащее, выражено дополнением, подчеркивается пунктиром. что? огни - подлежащее, выражено дополнением , подчеркивается пунктиром.
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