Синтаксический разбор ты помнишь, товарищ, походных костров огни? СРОЧНО НУЖНО!!!

Гость: Гость:

Кто ? ты, товарищ - подлежащие, выражены существительными , подчеркиваются одной линией что делаешь? помнишь - сказуемое , выражено глаголом, подчеркивается двумя прямыми линиями каких? походных - определение, выражено прилагательным, подчеркивается волнистой линией кого? чего? костров - это подлежащее, выражено дополнением, подчеркивается пунктиром. что? огни - подлежащее, выражено дополнением , подчеркивается пунктиром.