Скажите что такое спряжение

Гость: Гость:

1.Если личное окончание ударное,спряжение глагола определяется по окончанию 2.Если личное окончание безударное спряжение определяется по нач. форме 3.Если в нач. форме глагол оканчивается на -ить (кроме брить,стелить), то это глагол 2-го спряжения 4.Если в начальной форме глагол не оканчивается на -ить и не относится к глаголам-исключениям, то это глагол 1-го спряжения