скажите пожалуйста Летом это прилагательное?
Русский язык
скажите пожалуйста Летом это прилагательное?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Летом-это существительное в Творительном падеже. Прилагательное-это часть речи, которая отвечает на вопросы (какой?), (какая?), (какое?) и (какие?) и обозначает признак предмета.
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