Скажите пожалуйста. Обхват груди при глубоком вдохе. Обхват груди при глубоком вы??охе. Число вдохов за 1 минуту в спокойном состоянии. Число выдохов за 1 минуту в спокойном состоянии. Число вдохов за 1 минуту после 10 приседан...

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Скажите пожалуйста. Обхват груди при глубоком вдохе. Обхват груди при глубоком вы??охе. Число вдохов за 1 минуту в спокойном состоянии. Число выдохов за 1 минуту в спокойном состоянии. Число вдохов за 1 минуту после 10 приседаний. Число выдохов за 1 минуту после 10 приседаний. Число ударов пульса за 1 минуту до ходьбы , после ходьбы и после бега. Спасибо.

Автор: Гость