Склади план розповіді про значення грунту для життя рослин

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Галуззю народного господарства, яка повністю базується на використанні ґрунтів, їх основної властивості родючості, є землеробство. В цій галузі ґрунт є економічною основою, основним засобом виробництва. Крім того, ґрунт в землеробстві виконує ще дві функції: одночасно він є предметом праці і продуктом праці.Грунт забезпечує життя на землі, а також є середовищем існування рослинності, тварин та мікроорганізмів.Забезпечує потребі вищих рослин у живленні, створюючи таким чином ту біомасу, яка використовується тваринами, мікроорганізмами та людиною. Грунт в сільському господарстві виступає як основний засіб виробництва