Склади план розповіді про значення грунту для життя рослин
Другие предметы
Склади план розповіді про значення грунту для життя рослин
Ответ(ы):
Гость:
Галуззю народного господарства, яка повністю базується на використанні ґрунтів, їх основної властивості родючості, є землеробство. В цій галузі ґрунт є економічною основою, основним засобом виробництва. Крім того, ґрунт в землеробстві виконує ще дві функції: одночасно він є предметом праці і продуктом праці.Грунт забезпечує життя на землі, а також є середовищем існування рослинності, тварин та мікроорганізмів.Забезпечує потребі вищих рослин у живленні, створюючи таким чином ту біомасу, яка використовується тваринами, мікроорганізмами та людиною. Грунт в сільському господарстві виступає як основний засіб виробництва
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Когда со словом President употребляется артикль "the" а когда не употребляется? В Англий??ком языке слово "President" употребляется как с артиклем ...
Литература
Кто читал произведение Льва Николаевича Толстого "детство"ПОМОГИТЕ ВОПРОС:кажется ли вам характер Натальи Савишны интересным?Почему она решила не б...
Английский язык