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Скласти 2 речення з приймениками
Українська мова
Скласти 2 речення з приймениками
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Гуляв я по полю біля хати росте шипшина
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