Сколькими способами можно поставить корабль размера 1x3 на приведенное поле для морского боя так, чтобы у него не было общих точек с другими кораблями?

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Сколькими способами можно поставить корабль размера 1x3 на приведенное поле для морского боя так, чтобы у него не было общих точек с другими кораблями?

Автор: Гость