Сколько будет 2+2 не как могу решить
Математика
Сколько будет 2+2 не как могу решить
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Гость:
Что за бред,это каждый знает.Конечно же 4
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