Сколько будет 2+2я незнаюююю!

Алгебра
Сколько будет 2+2я незнаюююю!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2+2=4 А я знаю ответ будет 4
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