Сколько кг в 85 т и сколько кг в 9т 15 ц

Математика
Сколько кг в 85 т и сколько кг в 9т 15 ц
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
85 т=85000 кг 9т 15ц= 9150 кг
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