Сколько метроов в 9 км!? В 900 дм!? В 9000см!? Сколько квадратных метров в 400 дм2? В 8 км2? ??арание спасибо

Математика

Сколько метроов в 9 км!? В 900 дм!? В 9000см!? Сколько квадратных метров в 400 дм2? В 8 км2? ??арание спасибо

Автор: Гость