Сколько метроов в 9 км!? В 900 дм!? В 9000см!? Сколько квадратных метров в 400 дм2? В 8 км2? ??арание спасибо
Математика
Сколько метроов в 9 км!? В 900 дм!? В 9000см!? Сколько квадратных метров в 400 дм2? В 8 км2? ??арание спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9000м,90м,90м,40кв.м,8000кв.м
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