Составьте уравнение к задаче. Саша и Петя одновременно поплыли навстречу друг другу от 2 берегов пруда и через несколько минут встретились. какое расстояние проплыл до встречи каждый из них, если расстояние между этими берегами...

Математика

Составьте уравнение к задаче. Саша и Петя одновременно поплыли навстречу друг другу от 2 берегов пруда и через несколько минут встретились. какое расстояние проплыл до встречи каждый из них, если расстояние между этими берегами равно 300 метров и один из пловцов проплыл на 120 метров меньше другого?

Автор: Гость