Составьте уравнение к задаче. Саша и Петя одновременно поплыли навстречу друг другу от 2 берегов пруда и через несколько минут встретились. какое расстояние проплыл до встречи каждый из них, если расстояние между этими берегами...
Математика
Составьте уравнение к задаче. Саша и Петя одновременно поплыли навстречу друг другу от 2 берегов пруда и через несколько минут встретились. какое расстояние проплыл до встречи каждый из них, если расстояние между этими берегами равно 300 метров и один из пловцов проплыл на 120 метров меньше другого?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предположим, что Саша проплыл меньше Пети, тогда: х - проплыл Саша до встречи х+120 - проплыл Петя, отсюда х+(х+120)=300 (искомое уравнение) 2х+120=300 2х=300-120 2х=180 х=180:2 х=90 (м) (проплыл до встречи Саша) х+120=90+120=210 (м) (проплыл Петя) Ответ: Саша проплыл до встречи 90 м, а Петя 210 м
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