Ещё полчаса тому назад левую сторону переулка загромождали серые многоэтажные дома. Сейчас на их месте возвышаются мраморные дворцы. Богатая колоннада украшает их фасады. На плоских крышах зеленеют роскошные сады на клумбах але...

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Ещё полчаса тому назад левую сторону переулка загромождали серые многоэтажные дома. Сейчас на их месте возвышаются мраморные дворцы. Богатая колоннада украшает их фасады. На плоских крышах зеленеют роскошные сады на клумбах алеют желтеют и синеют невиданные цветы. У входа в каждый дворец стоят великаны с громадными кривыми мечами в руках. В каком предложении говорится о событии, произошедшем до момента речи, в каких - после момента речи? Какие слова помогли вам это понять?

Автор: Гость