Стальное колечко сказка в краце

Литература
Стальное колечко сказка в краце
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жил-был колечко (0)(типо колечко) пришла Люська:D и .........
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