Сколько метров забора понадобится садовнику,чтобы огородить сад , длина которою 7 м. , а площадь 21м в кв.
Математика
Сколько метров забора понадобится садовнику,чтобы огородить сад , длина которою 7 м. , а площадь 21м в кв.
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