Сколько мягких согласных звуков в слове жемчуг

Русский язык
Сколько мягких согласных звуков в слове жемчуг
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В слове жемчуг есть мягкая согласная Ч но в словах Ч всегда мягкая
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