Сколько минут понадобится второму пловцу чтобы догнать первого, если расстояние ??ежду ними 70 метрв, скорость 1 - 45м/мин , а2 - 80м /мин ?
Математика
Сколько минут понадобится второму пловцу чтобы догнать первого, если расстояние ??ежду ними 70 метрв, скорость 1 - 45м/мин , а2 - 80м /мин ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80t-45t =70, 35t=70, t=2 min.
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