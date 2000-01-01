Сколько минут понадобится второму пловцу чтобы догнать первого, если расстояние ??ежду ними 70 метрв, скорость 1 - 45м/мин , а2 - 80м /мин ?

Математика

Сколько минут понадобится второму пловцу чтобы догнать первого, если расстояние ??ежду ними 70 метрв, скорость 1 - 45м/мин , а2 - 80м /мин ?

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