Сколько потребуется мешков для хранения 164 кг картофеля, если один мешок вмещает не более 12 кг картофеля?
Математика
Сколько потребуется мешков для хранения 164 кг картофеля, если один мешок вмещает не более 12 кг картофеля?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 мешок - 12 кг. Минимальное кол-во мешков для 164 - 14 мешков. 164 / 12 = (примерно 13) Но у нас остаётся еще картофан, т.к 12 * 13 = 156. Поэтому берём ещё мешок - 14. Минимальное кол-во мешков: 14
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