Сколько потребуется мешков для хранения 164 кг картофеля, если один мешок вмещает не более 12 кг картофеля?

Математика

Сколько потребуется мешков для хранения 164 кг картофеля, если один мешок вмещает не более 12 кг картофеля?

Автор: Гость