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390 помогите дам 35 балов
Математика
390 помогите дам 35 балов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) x = 11/12 2) x = -5/12 3) x = 7/100 4) x = 13/48
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