Морфологический разбор слова утренней и освещённый причастие,помогите пожалуйста
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Морфологический разбор слова утренней и освещённый причастие,помогите пожалуйста
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Утренн - основа утр - корень енн - суффикс ий - окончание освещённый—причастие (полное): совершенный вид, переходный, прошедшее время, страдательный залог мужской род, единственное число, именительный падеж
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