Сколько целых чисел расположено между числами -34 и 36. чему равна мх сумма?

Математика
Сколько целых чисел расположено между числами -34 и 36. чему равна мх сумма?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
34+36+1=71(с нулём!) Числа составляют арифметическую прогрессию d=2-1=1; a1=-34; an=36 S=n*((a1 +an)/2=71*((-34+36)/2)=71*(2/2)=71 Можно и так: (-34+34) +(-33+33)+...+35+36=71 Ответ 71
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