Сколько всего произведений написал за всю жизнь Александр Сергеевич Пушкин?
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Сколько всего произведений написал за всю жизнь Александр Сергеевич Пушкин?
Ответ(ы):
Гость:
Александр Сергеевич Пушкин оставил после себя богатое литературное наследие. Выходили в свет "большое" (16-томное) и "малое" (10-томному) академические Полные собрания сочинений поэта и писателя. Также имеет место полное собрание сочинений в 10 томах, в которое вошли его стихотворения, поэмы, сказки, романы, повести, критика и публицистика, письма, дневники и воспоминания.
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