Сколько здесь прямоугольников
Математика
Сколько здесь прямоугольников
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 точно дааааааааааа
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