Скорость электропоезда 80 км/ч. Это составляет 1_4 скорости вертолёта . За сколько часов вертолёт может пролететь расстояние в 640 км?

Математика
Скорость электропоезда 80 км/ч. Это составляет 1_4 скорости вертолёта . За сколько часов вертолёт может пролететь расстояние в 640 км?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
80 км/час*4=320 км/час (скорость вертолета) t=S:V 640 км:320 км/час=2 часа Ответ: вертолету понадобится 2 часа
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