Скорость электропоезда 80 км/ч. Это составляет 1_4 скорости вертолёта . За сколько часов вертолёт может пролететь расстояние в 640 км?

Математика

Скорость электропоезда 80 км/ч. Это составляет 1_4 скорости вертолёта . За сколько часов вертолёт может пролететь расстояние в 640 км?

Автор: Гость