Скорость катера по озеру ( в стоячей воде) равна 19,3 км|ч. Скорость течения реки равна 2,4 км|ч. С какой скоростью плывет катер: 1)по течению реки; 2)против течения реки?

Математика

Скорость катера по озеру ( в стоячей воде) равна 19,3 км|ч. Скорость течения реки равна 2,4 км|ч. С какой скоростью плывет катер: 1)по течению реки; 2)против течения реки?

Автор: Гость