Скорость катера по озеру ( в стоячей воде) равна 19,3 км|ч. Скорость течения реки равна 2,4 км|ч. С какой скоростью плывет катер: 1)по течению реки; 2)против течения реки?
Математика
Скорость катера по озеру ( в стоячей воде) равна 19,3 км|ч. Скорость течения реки равна 2,4 км|ч. С какой скоростью плывет катер: 1)по течению реки; 2)против течения реки?
Ответ(ы):
Гость:
По теч - 21,7 , против 16,9
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