Скорость лодки против течения 0,9 км/ч ,собственная скорость лодки 3,2 км/ч. Найдите скорость течения и скорость по течению.

Математика

Скорость лодки против течения 0,9 км/ч ,собственная скорость лодки 3,2 км/ч. Найдите скорость течения и скорость по течению.

Автор: Гость