Скорость лодки против течения 0,9 км/ч ,собственная скорость лодки 3,2 км/ч. Найдите скорость течения и скорость по течению.
Математика
Скорость лодки против течения 0,9 км/ч ,собственная скорость лодки 3,2 км/ч. Найдите скорость течения и скорость по течению.
Ответ(ы):
Гость:
Пусть х км/ч - скорость течения , тогда 0,9+х=3,2 х=2,3(км/ч) 3,2+2,3=5,5 км/ч - скорость по течению
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