Скорость вертолёта на 85 км/ч больше автомобиля отношение их скорости равно отношению 35:18 найдите скорость вертолёта и автомобиля
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Скорость вертолёта на 85 км/ч больше автомобиля отношение их скорости равно отношению 35:18 найдите скорость вертолёта и автомобиля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35х-скорость вертолета;18х-скорость автомобиля,тогда 35х-18х=85; 17х=85; х=5. Отсюда 35×5=175 км/ч-скорость вертолета; 18×5=90 км/ч-скорость автомобиля
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