Скорость вертолёта на 85 км/ч больше автомобиля отношение их скорости равно отношению 35:18 найдите скорость вертолёта и автомобиля

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Скорость вертолёта на 85 км/ч больше автомобиля отношение их скорости равно отношению 35:18 найдите скорость вертолёта и автомобиля

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