Слова тюлень и сирень запиши так, чтобы вместо последних двух букв в каждом из них были показаны звуки
Русский язык
Слова тюлень и сирень запиши так, чтобы вместо последних двух букв в каждом из них были показаны звуки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сиреневый аромат, тюлений жир. ____________________________
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