СЛОВОСОЧЕТАНИЕ СО СЛОВАМИ ПРЕЗИДЕНТ, ПЕРСОН , ТОННА ,КИЛЛОГРАММ ,ТРОЛЛЕЙБУС, АНТЕННА ТОННЕЛЬ, КОМИТЕТ, КИЛОРИТ ,БИОГРАФИЯ ,КОРИДОР,АППЕТИТ, ВЕСТБУЛЬ

Русский язык
СЛОВОСОЧЕТАНИЕ СО СЛОВАМИ ПРЕЗИДЕНТ, ПЕРСОН , ТОННА ,КИЛЛОГРАММ ,ТРОЛЛЕЙБУС, АНТЕННА ТОННЕЛЬ, КОМИТЕТ, КИЛОРИТ ,БИОГРАФИЯ ,КОРИДОР,АППЕТИТ, ВЕСТБУЛЬ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Любимы президент, много персон, целая тонна, килограмм мандаринов, жёлтый троллейбус, телевизионная антенна, длинный тоннель, следственный комитет, биография писателя, длинный коридор, волчий аппетит, огромный вестибюль.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На окружности отметь 8соедини их отрезками сколько отрезков получиться
Ответить
Математика
Ребят помогите срочно 1 и 2 номер Дам 30 баллов
Ответить
Алгебра
Помогите доказать тождество Если что / - черта дроби (y-10y+25 / y^2-25)^3 : (y-5 / y+5)^3 = 1
Ответить
Математика
Сколько будет: 283·2
Ответить
Русский язык
Пишут ли слово редактора в множ числе им падежа?
Ответить