СЛОВОСОЧЕТАНИЕ СО СЛОВАМИ ПРЕЗИДЕНТ, ПЕРСОН , ТОННА ,КИЛЛОГРАММ ,ТРОЛЛЕЙБУС, АНТЕННА ТОННЕЛЬ, КОМИТЕТ, КИЛОРИТ ,БИОГРАФИЯ ,КОРИДОР,АППЕТИТ, ВЕСТБУЛЬ
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СЛОВОСОЧЕТАНИЕ СО СЛОВАМИ ПРЕЗИДЕНТ, ПЕРСОН , ТОННА ,КИЛЛОГРАММ ,ТРОЛЛЕЙБУС, АНТЕННА ТОННЕЛЬ, КОМИТЕТ, КИЛОРИТ ,БИОГРАФИЯ ,КОРИДОР,АППЕТИТ, ВЕСТБУЛЬ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Любимы президент, много персон, целая тонна, килограмм мандаринов, жёлтый троллейбус, телевизионная антенна, длинный тоннель, следственный комитет, биография писателя, длинный коридор, волчий аппетит, огромный вестибюль.
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