!!!См. фото !!! Алгебра (подробное решение, пожалуйста)

Гость: Гость:

А) знаменатели одинаковые, т.е. перемножать ничего не надо. Получаем: ((7х-3y)-(2y-3x))/(2x-3y) Открываем скобки: (7х-3y-2y+3x)/(2x-3y) Упрощаем: (10x-5y)/(2x-3y) б) Знаменатели разные, нужно перемножить, чтобы получить общий знаменатель: ((4х-3y)*(2x+5y)+(2x-y)*(6x-3y))/((6x-3y)*(2x+5y)) Открываем скобки, перемножая, что внутри: (8x^2+20xy-6xy-15y^2+12x^2-6xy+3y^2)/(12x^2+30xy-6xy-15y^2) Упрощаем: (20х^2+8xy-12y^2)/(12x^2+24xy-15y^2) 4(5x^2+2xy-3y^2)/3(4x^2+8xy-5y^2) в)(x^2(x+7)-9x(x+7)-x(x^2-9))/(x+7) (x^3+7x^2-9x^2-63x-x^3+9x)/(x+7) (-2x^2-54x)/(x+7) -2x(x-27)/(x+7)